Faszinierende und kuriose Geschichten um Wirtshäuser

„I bi nur für ui komma“: So drückte in breitester Mundart Paul Sägmüller das Ziel seines Vortrages mit dem Titel „Der Name der Rose – Wirtschaften und deren Namen“ aus. Dass dieses von ihm am Dienstagabend bei der gemeinsamen Veranstaltung von Volkshochschule und Heimatpflege im Saal des Hotel Post im Handumdrehen erreicht wurde ist dadurch belegt, dass die zwei faszinierenden Stunden „in Bild und Ton“ wie im Fluge vorbeigingen.

Der Referent aus Bergatreute griff dabei zum einen in seine große Sammlung von Ansichtskarten und befasste sich hierzu intensiv mit Literatur, um so auch kuriose Hintergrundgeschichten zu entdecken. Etwas wehmütig wurde es allerdings dem Zuhörer angesichts der Tatsache, dass viele gastliche und stattliche Häuser von damals heute nur noch Geschichte sind.

Nicht so zum Glück das Leutkircher Hotel Post, dessen häufiger Name auf die frühere Poststation weist, die neben dem Gasthaus Ställe für die Pferde und Futter aus eigenem Anbau bereithielt. Damit werden eine bestimmte Aufgabe und Beziehung ausgedrückt, wie auch beim „Ratskeller“, „Bahnhofsrestaurant“, „Riedstüble“ und „Rad“ sowie bei der „Mühlbruck“ und „Säge“. Weiter ins Mittelalter zurück führen Namen wie „Drei Könige“, „Mohren“, „Kreuz“ und „Sonne“, die auf Jesus und Heilige hinweisen. Gerne wurden zudem die Symbole der Evangelisten und der Gottesmutter verwandt: „“Löwen“, „Engel“, „Ochsen“ – „gibt es in Oberschwaben besonders viele !“ –, „Adler“ und „Rose“. Dabei wurde so manche Legende „an den Haaren“ herangezogen, wie Sägmüller genüsslich bemerkte. Unerschöpflich beziehen sich außerdem viele Wirtshausschilder auf Tiere und Pflanzen, aber auch auf „Kaiser, König und Reich“.

Paul Sägmüller würzt mit „Gschichtla“ kräftig nach

Gerne würzte Paul Sägmüller mit „Gschichtla“ kräftig nach: So ließ ein Wirt sein Haus in „Drecksschänke“ umbenennen, weil die Gemeinde die anliegende, staubige Straße nicht richtete. Ein anderes Haus hieß „Zur warmen Wand“, weil nebenan das Korn gemälzt wurde. Und mit einer dicken Scheibe Zitrone sei so manches Sauerbier noch getrunken worden.

Mit feinem Blick ordnete der Referent auch die auf den Karten abgebildeten Menschen ein: „Der hot d’Hend en da Dasch, dem g’hört des Haus“. Schließlich gab Sägmüller als versierter „Wirtschafter“ auch Appetit anregende Empfehlungen zu heutigen Restaurants ab: „Des selbstgemachte Ketchup - do hetsch neiflagga kenna“. Für das Publikum also ein sehr vergnüglicher Abend mit reichlich Informationen, dem noch gerne weitere folgen dürfen.