Fast nur positive Zahlen bei der Hauptversammlung des Cineclubs.

„Wir haben einen richtig aktiven Verein“: So das treffliche Resümee von Monika Henkel bei der gleichermaßen zügigen wie harmonischen Hauptversammlung des Cineclubs am Mittwochabend im renovierten Kinosaal. Die Kassiererin des Vereins nannte dabei die mit etwa 50 Helfern (beim Kassendienst und Vorführen der Filme) hohe Quote von ehrenamtlich Aktiven, gemessen an der steigenden Gesamtzahl von Mitgliedern, die sich der 300er-Schwelle nähert. Dank dieses überdurchschnittlichen Einsatzes konnte in der Kasse auch nach der Anschaffung des neuen Gestühls und der Innenrenovierung ein Plus erwirtschaftet werden, das nun zur weiteren Tilgung eines Darlehens verwendet wird.

Hohe Zufriedenheit zeigten auch Wolfgang Bietsch und Martina Heinz-Freudenthaler in ihrem Jahresrückblick: So konnten der Vorsitzende und seine Stellvertreterin, eindrucksvoll mit Bildern und Fakten auf die Kinoleinwand projiziert, eine stolze Bilanz präsentieren: Bei 240 Vorführungen wurden insgesamt fast 9000 Besucher gezählt, und das trotz des Jahrhundertsommers und der wegen der Renovation kürzeren Spielzeit. Die erfolgreichsten Filme waren dabei „Papst Franziskus“ und „Bohemien Rhapsody“ mit jeweils über 300 Zuschauern. Weitere Highlights waren zudem die Schulkinowoche, die Kinotage mit Filmen in Originalfassung und der Bayern- und Afrikaabend.

Im laufenden Jahr wird es wieder erfreulich viele Kooperationen geben, generell wird der Verein diesmal „ausschließlich Kino machen“ ohne geplante größere Investitionen. Dennoch „wird das Centraltheater jedes Jahr noch ein Stückchen schöner“, wie es Hans-Jörg Henle im Grußwort anerkennend bemerkte. Für den Oberbürgermeister „ist der Verein und sein Kino ein außergewöhnliches Geschenk für die Stadt und Bürgerschaft“.