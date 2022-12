Fast alle Wünsche werden erfüllt

Aktuell sind fast alle der 110 Wunschsterne vom Weihnachtsbaum vor dem Rathaus abgenommen und in Form von Geschenken ins Rathaus zurückgekommen. Somit können fast alle Wünsche der Kinder erfüllt werden. Nur noch fünf einzelne Sterne hängen am Weihnachtsbaum. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Offensichtlich waren hier die Wünsche etwas zu „groß“ geraten, heißt es in der Mitteilung. Aber selbst diese fünf Kinder, deren Wunsch nicht in Erfüllung gehen kann, bekommen ein Trost-Geschenk. Dazu haben sich Gisela Tappe von der Kinderhilfe „Hand in Hand Ma-Gi-Tal“ und Peter Aulmann, Projektträger der Initiative „Wille“ spontan bereit erklärt, Gutscheine zu spenden. „So geht kein Kind leer aus und kann sich selbst einen kleinen Wunsch erfüllen“, sagt Carmen Scheich, Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte bei der Stadt Leutkirch.

„Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die geholfen haben und die Wünsche der Kinder erfüllen werden“, so Scheich weiter. „Die Anzahl und die Menge der Geschenke im Rathaus sind durchaus imposant.“

Ausgegeben werden die Geschenke am Donnerstag, 15. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr im Rathaus durch Stefanie Vergens vom Kindergarten Firlefanz und Kolleginnen sowie Carmen Scheich, Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte.