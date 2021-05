Fast 900 Impfungen in Leutkirch durchgeführt

Das Impfen vor Ort in Leutkirch ist laut Stadtverwaltung ein großer Erfolg: Seit Anfang März wurden knapp 750 Erst- und weitere 150 Zweitimpfungen durchgeführt, teilt die Verwaltung mit..

Immer donnerstags und freitags wurden in Leutkirch in den letzten Wochen Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Zunächst wurde ein Angebot für über 85-Jährige „Härtefälle“ angeboten. Inzwischen konnten aber auch über 70-Jährige und weitere Impfberechtigte direkt in Leutkirch ihre Impfung erhalten.

„Wir sind sehr froh, dass wir durch die stetige Forderung nach einem zweiten Kreisimpfzentrum erreichen konnten, dass Leutkirch Modellstadt für dieses dezentrale Impfangebot wurde“, so Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle.

„Am weitesten vom Kreisimpfzentrum in Ravensburg entfernt“

„Wir sind mit am weitesten vom Kreisimpfzentrum in Ravensburg entfernt und haben, wie erwartet, eine sehr hohe Nachfrage nach unseren Impfangeboten vor Ort verzeichnet. Wir konnten so viele Leutkircher impfen, die sonst kaum eine Möglichkeit gehabt hätten die Impfung zu erhalten“, wird er weiter zitiert.

Carmen Scheich, Kinder-, Jugend-, und Familienbeauftragte bei der Stadt Leutkirch, hat gemeinsam mit Susanne Burger von der Aktion „Herz und Gemüt“, sowie weiteren Kollegen in den letzten zwei Monaten große Teile ihrer Arbeitszeit für die Organisation der Impftermine aufgewendet.

Auch freiwillige Helfer im Einsatz

„Für jeden Impfling benötigen wir eine Bearbeitungszeit von etwa 15 Minuten am Telefon. Wir nehmen die persönlichen Daten auf, klären mögliche gesundheitliche Einschränkungen ab, beantworten Fragen und organisieren die Terminvergabe mit allen Unterlagen für die Impfteams vor Ort“, erläutert Scheich ihre derzeitige, außergewöhnliche Tätigkeit.

Für die Organisation in den „Impfstraßen“ in der Wangener Straße und am Seelhausweg sind an den Impftagen insgesamt rund 35 städtische Mitarbeiter, sowie weitere freiwillige Helfer im Einsatz, die an bisher 9 Terminen tätig waren.