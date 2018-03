Fasnet in Gebrazhofen: Landfrauen begeistern mit Knast-Programm

Eine Handvoll Landfrauen unter Leitung von Ilka Beckers und Ruth Reutlinger, witzige Ideen, urige Kostüme, Allround-Musiker Dieter, einfallsreiche Deko und eine große Schar Helfer im Hintergrund: So lautet das Geheimrezept einer der erfolgreichsten und größten Fasnetsbälle für Frauen in der Region. Und das seit vielen Jahren in Folge. Der FKG, der Frauenknast Gebrazhofen, war fast überfüllt mit mehr als 330 Häftlingen aller Facetten, die bei Wasser und Brot hinter Gittern dem vermummten Gefangenenchor lauschten.

So hätte man es sich durchaus vorstellen können zur Fasnet 2018 – doch wieder einmal war Riesen-Gaudi angesagt. Zehn Minuten nach der Begrüßung der durchweg vorbestraften Landfrauen standen die meisten der kaum weniger schrägen Gäste auf den Stühlen und klatschen im Rhythmus der Nacht. Statt trockenem Brot gab es ein feines Menü und eine fetziges Knast-Revue. Spannende Szenen, Sketche mit überraschenden Pointen, Tipps für heißen Sex unter Schwaben oder „Unfall-Mord“ von Witwen, Tanz und Show inklusive Kaffee und 15-erlei Kuchen – ein Vier-Stunden-Nonstop-Programm.

Finale mit Jailhouse-Rock

Ihre Kostümierung hatten sich die Häftlinge etwas kosten lassen, vermutlich finanziert aus Raubüberfällen oder selbstgemacht. So ganz unter sich, ließ „Frau“ die Partynacht krachen, obwohl die Sicherheitsvorkehrungen enorm waren. Unzählige Cops, Polizei und Wärter schauten nach dem Rechten. Großes Finale war der „Jailhouse-Rock“ von Elvis, den Sofia Fischer perfekt mimte. Schon 2017 hatte sie mit dem Gabalier-Hit „Hulapalu“ das Publikum zum Rasen gebracht.

Dieter Kölbl, ein hochgradig versierter Fasnetsmusiker aus Altusried, schaffte es mühelos, die Stimmung am schnell erreichten Siedepunkt zu halten. Für viel Applaus als Lösegeld wurden alle Knastschwestern zu nächtlicher Stunde in die Freiheit entlassen.