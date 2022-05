Familienstreit in Leutkirch eskaliert

Zu einer Schlägerei im Familienkreis ist es am frühen Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Brühlstraße in Leutkirch gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, sagte die Geschädigte aus, der tatverdächtige 21-Jährige habe Drogen konsumiert und sei dann ohne Grund auf die anderen Familienangehörigen losgegangen. Es folgten nach ersten Erkenntnissen Bisse, Schläge und das gegenseitige bewerfen mit Gegenständen. Der Tatverdächtige war in der Folge gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten ebenfalls aggressiv und musste nach Widerstandshandlungen und Beleidigungen in Gewahrsam genommen werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.