Familienpakete für daheimbleibende Kinder

Die Stiftung Kinderchancen Allgäu hat eine Spendenaktion für die Zusammenstellung von Paketen mit Büchern und Spielen für zuhause bleibende Kinder ins Leben gerufen. Laut Pressemitteilung verfolgt die Stiftung das Ziel, den Kleinen Möglichkeiten an die Hand zu geben, die freie Zeit vielfältig und sinnvoll zu gestalten. Hierbei stünden Sprachförderung, Anregung der Kreativität, Stärkung der Konzentrationsfähigkeit sowie Spaß und Zusammenhalt innerhalb der Familie im Vordergrund.

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind Kindergärten, Schulen und sonstige Betreuungseinrichtungen bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Stiftung Kinderchancen Allgäu könne keine Aktivitäten, wie etwa Vorlesestunden anbieten. Die Kinder blieben somit zu Hause und müssen innerhalb der Familie beschäftigt werden, woraus für alle Beteiligten eine zusätzliche Belastung entstehe. Gleichzeitig leide der lokale Einzelhandel massiv unter Umsatzeinbußen und sollte nach Möglichkeit unterstützt werden.

Die Kinderstiftung hat in diesem Zusammenhang ein Konzept erarbeitet, das sich beider Probleme annimmt, heißt es in der Mitteilung weiter. Familienpakete, die etwa Bücher oder Bastelutensilien enthalten, können mit Unterstützung der Leser dafür sorgen, dass sich Kinder weiterhin beachtet und wertgeschätzt fühlen. Gleichzeitig werden Eltern zeitweise entlastet und den lokalen Buchhandlungen wird in dieser schwierigen Zeit durch die gespendete Neuware unter die Arme gegriffen.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann Bücher oder Bastelmaterialien im lokalen Einzelhandel erwerben und diese an die Stiftung Kinderchancen Allgäu, Marienplatz 11, 88299 Leutkirch, senden. Dort werden die Spenden gesammelt und zu altersgerechten Familienpaketen sortiert, die dann zur Abholung bereit liegen. Auf der Website www.stiftung-kinderchancen-allgaeu.de finden Interessierte eine Bücherliste mit Preisen und der empfohlenen Altersgruppe sowie das Spendenkonto. Ziel der Aktion sei es auch, mit Neuanschaffungen dem Buchhandel im Allgäu zu helfen.