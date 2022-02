Familiengruppe auf Schneeschuhtour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Familiengruppe des DAV Leutkirch war auf Tour - auf Schneeschuhtour. Vom Parkplatz am Eschacher Weiher wanderte die Gruppe - angeführt von Jochen Eißler (links im Bild) und seiner Frau Petra - bestens gelaunt auf den hohen Kapf und einmal um den Eschacher Weiher. In den Pausen entstanden viele kleine tolle Schneekunstwerke wie Schneeengel, Schneemänner und faszinierende Schneegesichter. Das nächste Angebot der Familiengruppe wird eine Mountainbike-Familientour mit Grillen am 27. März sein. Alle Infos und Anmeldung unter www.alpenverein-leutkirch.de.