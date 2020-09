Familien entdecken mit dem Ranger die Natur

Bei mehreren Veranstaltungen zu Themen rund um Natur und Umwelt haben Familien diesen August zusammen mit dem Ranger die Natur um die Stadt Leutkirch entdecken können.

Bei den Führungen lernten die Familien laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung unter anderem, welche Bäume im Stadtwald wachsen, wie Wasserbüffel sich als Naturschützer engagieren und wie Biber eigentlich so leben. Mit Rätselspielen und unterhaltsamen Geschichten aus der Welt der Tiere und Pflanzen gestaltete der Ranger die Veranstaltungen dabei insbesondere auch für Familien und Kinder spannend, heißt es weiter.

„Die Veranstaltungen wurden begeistert angenommen“, wird Ranger Tobias Boneberger in dem Schreiben widergegeben. „Meist waren sie schon Tage im voraus ausgebucht.“ Über das große Interesse, dass die Familien dabei an der Natur zeigten, freut sich der Ranger sehr.

Haupteinsatzgebiet Adelegg

Aufgrund dieser regen Nachfrage aus der Bevölkerung wurde von der Stadt Leutkirch denn auch entschieden, das Programm im Oktober noch einmal anzubieten. Jeweils mittwochs um 16 Uhr heißt es in den ersten drei Oktoberwochen noch einmal: „Mit dem Ranger die Natur entdecken“.

Für kommendes Jahr sei zudem vorgesehen, die Veranstaltungen in ein regelmäßig stattfindendes, naturkundliches Programm der Stadt Leutkirch einzubinden. Dieses Jahr sei dies, bedingt durch die Corona-Maßnahmen, nicht möglich gewesen.

Neben den genannten Veranstaltungen ist der Ranger auch in seinem Haupteinsatzgebiet – der Adelegg – aktiv und bietet dort regelmäßig öffentliche Führungen und Veranstaltungen an. „Auch hier ist die Nachfrage dieses Jahr überwältigend gewesen“, so Boneberger in dem Bericht und weiter: „Ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr noch mehr anbieten können. Dieses Jahr war leider nicht so viel möglich. Insbesondere mit Schulklassen hoffe ich nächstes Jahr wieder mehr Exkursionen gestalten zu können“.