„Falscher Feuerwehrmann“ in Leutkirch entpuppt sich als Firmenvertreter

Wie berichtet, ist am 26. Oktober ein falscher Feuerwehrmann in der Krähloh-Siedlung in Leutkirch unterwegs gewesen. Der mit einem roten Overall bekleidete Mann gab sich bei einem 72-Jährigen als Mitarbeiter der Feuerwehr aus und wollte die Rauchmelder im Haus überprüfen. Auf diesen Presseaufruf meldeten sich weitere Anwohner, denen Feuerlöscher verkauft wurden. Wie die Polizei nun ermitteln konnte, handelte es sich bei dem Mann um einen Vertreter einer Firma für Feuerschutzbedarfe, der berechtigt unterwegs war.