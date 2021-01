Falscher Elektriker betrügt Frau

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist eine 38-jährige Leutkircherin Ende Dezember Opfer eines Betrügers geworden. Das teilt die Polizei mit.

Wegen eines defekten Backofens hatte die Frau die Hotline eines Elektriker-Notdienstes angerufen, die sie zuvor im Internet recherchiert hatte. Am Abend des 21. Dezember kam ein vermeintlicher Elektriker in ihre Wohnung und inspizierte den Backofen. Ohne Ausführung von Reparaturarbeiten forderte der Mann gut 100 Euro als Kostenvoranschlag. Die 38-Jährige bezahlte das Geld in bar, woraufhin der angebliche Handwerker die Wohnung verließ. Bis zum heutigen Tag ist der Tatverdächtige nicht wieder aufgetaucht. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.