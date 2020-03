Falsche Polizisten rufen an

Mehrere Personen im Raum Leutkirch sind am Freitag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr von angeblichen Polizeibeamten aus Memmingen angerufen worden.

Trickreich wollten die unbekannten Anrufer, bei denen es sich nicht um Polizisten handelte, erreichen, dass die Angerufenen auf einer bestimmten Nummer zurückrufen sollen, schreibt die echte Polizei in einer Mitteilung. Die Angerufenen riefen aber stattdessen bei der Polizei in Leutkirch an und meldeten den Vorfall.