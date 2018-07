Fallschirmspringer stürzt aus 4000 Metern in den Tod

Noch unklar ist die Ursache des Absturzes eines 69-Jährigen, der sich am Donnerstagvormittag gegen 11.10 Uhr bei einem Fallschirmsprung tödliche Verletzungen zuzog.

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Freitag erklären, hatte der Mann als letzter Springer in einer Höhe von etwa 4000 Metern ein vom Flugplatz Unterzeil bei Leutkirch gestartetes Flugzeug verlassen und laut eines Zeugen beim Öffnen des Hauptfallschirms offensichtlich Probleme bekommen. Der erfahrene Springer löste daraufhin den Hauptschirm ab und öffnete den Reservefallschirm. Dieser soll sich auch geöffnet, der 69-Jährige jedoch sei nach Angaben der Polizei ins Trudeln geraten. An der Absturzstelle konnte der sofort verständigte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine technische Ursache. Vielmehr kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fallschirmspringer möglicherweise gesundheitliche Probleme bekommen hatte, heißt es in dem Pressebericht.

