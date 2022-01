Fallrohr in Herlazhofen gerammt und davongefahren

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an dem Fallrohr eines Wohnhauses an der Ecke Talbauernstraße/Haldenstraße in Herlazhofen verursacht.

Der bislang nicht bekannte Pkw-Lenker prallte laut Polizeibericht während seiner Fahrt in Richtung Dorfstraße gegen das Rohr und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 07561 / 84880 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer.