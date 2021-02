Fahrzeugkontrolle in Leutkirch: Polizei findet Drogen

Bei der Kontrolle eines Autos in der Wangener Straße in Leutkirch ist den Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg am Freitagabend gegen 19.30 Uhr starker Marihuana-Geruch entgegenschlagen. Nachdem ein Urintest beim Autofahrer keine Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung geliefert hatte, fanden die Beamten laut Polizeibericht beim Beifahrer mehr als 50 Gramm Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und zeigen den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.´