Fahrzeuge stoßen zusammen

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der L 260 ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 28 Jahre alter Hyundai-Lenker aus Richtung Aichstetten kommend an der Kreuzung mit der Memminger Straße nach links in Richtung A 96 abbiegen. Hierbei übersah er den Audi eines 55-Jährigen, der von der Autobahn kommend in Richtung Aitrach unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrer verletzt und in der Folge mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.