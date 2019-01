Vermutlich aus Unachtsamkeit hat am Sonntag gegen 10 Uhr ein 86-jähriger Autofahrer, der die Kirchstraße aus St. Wolfgang kommend in Richtung Reichenhofen befuhr, an der Kreuzung Hauptstraße/Kirchstraße einen vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Opel-Fahrer übersehen. Beide Autos stießen zusammen, es enstand Sachschaden von rund 14 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.