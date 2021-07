Fahrzeug prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen hat am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Autofahrer erlitten, der auf der Landesstraße zwischen Ellmeney und Wuchzenhofen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 23 Jahre alte Fahrer des BMW kam laut Polizeibericht in einer Kurve erst nach rechts von der Straße ab, dann drehte sich sein Wagen, schleuderte über die Straße und prallte letztendlich links neben der Straße gegen den Baum. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.