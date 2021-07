Auf der A 96 zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen wegen Aquaplanings in die Leitplanke gekracht. Der 51 Jahre alte Volvo-Fahrer geriet laut Polizeibericht beim Wechsel der Fahrspur auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Bei der Kollision mit der Leitplanke entstand an seinem Auto ein Schaden von insgesamt circa 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.