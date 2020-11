Fahrzeug in Leutkirch beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag zwischen 18.15 und 18.35 Uhr bei einem Discounter in der Isnyer Straße in Leutkirch zugetragen hat. Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang Unbekannter einen Skoda Octavia, der während des Einkaufs vor dem Markt geparkt war, beschädigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Beschädigung von einem Einkaufswagen stammt, und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07561 / 84880.