Fahrzeug brennt neben Leutkircher Mehrfamilienhaus

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Samstagmorgen, um 2.50 Uhr, in Leutkirch ein abgestellter Pkw der Marke Citroen in Brand, wie die Polizei berichtet. Nach Zeugenaussagen war aus dem Motorraum des im Außenbereich von mehreren Garagen in der Memminger Straße abgestellten Pkw ein Knallgeräusch und Funkenflug zu erkennen. Kurze Zeit später stand das Auto im Vollbrand.

Vorsorglich verständigte die Polizei die Anwohner des nahegelegenen Hauses. Ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr Leutkirch berichtet. Verletzt wurde laut Feuerwehr glücklicherweise niemand. Die von der DRK-Bereitschaft betreuten Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Fahrzeugbrand setzte allerdings ein Garagentor in Brand und beschädigte durch Rußantragungen eine Hausfassade, so die Polizei. Am Pkw selbst entstand Totalschaden von rund 20 000 Euro. Die Gebäudeschäden konnten bisher nicht beziffert werden.

Neben zwei Streifen des Polizeireviers Leutkirch waren die Feuerwehr Leutkirch mit vier Fahrzeugen, sowie das DRK mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort eingesetzt.