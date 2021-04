Sein Fahrzeug um mehr als ein Drittel überladen hat ein 34-jähriger Autofahrer, den eine Streife der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der A 96 gestoppt hat. Der Ausländer musste laut Polizei eine Sicherheitsleistung in Höhe mehrerer Hundert Euro hinterlegen. Die Beamten zeigten ihn an und untersagten ihm die Weiterfahrt.