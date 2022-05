Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Ein Renault Clio, der am Montagvormittag kurzzeitig in der Storchenstraße abgestellt war, wurde im Zeitraum zwischen 10.40 und 10.50 Uhr von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Unbekannte hinterließ an dem Clio einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.