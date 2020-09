Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist am Dienstag an einem beigen VW Multivan entstanden, als dieser laut Polizeibericht von einem Unbekannten angefahren wurde. Der Verursacher wird nun von der Polizei gesucht.

Die Besitzerin des VW befand sich ungefähr zwischen 10 und 10.20 Uhr im Einkaufsmarkt Feneberg in der Steinbeisstraße. Ihr Fahrzeug hatte sie auf einem der schrägen Parkplätze entlang der Wangener Straße auf dem Gelände des Einkaufsmarkts geparkt. Als sie zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug einen größeren Schaden im hinteren Bereich fest. Der Verursacher hatte keine Nachricht hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leutkirch unter 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.