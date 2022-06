Fahrradsegnung der Sportfreunde Urlau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „ Sattelfest mit Gottes Segen“ veranstalteten die Sportfreunde Urlau am 15. Mai eine Fahrradsegnung. Bei idealem Wetter haben zahlreiche Fahrradfahrer den Weg an den Reiterstadel gefunden. Die heilige Messe drehte sich hierbei rund ums Fahrrad, so machte Dekanatsjugendsellsorger Georg Wößner den Vergleich mit einem Fahranfänger der Hilfe benötigt. Genauso ist es mit dem Glauben „Der Mensch denkt, Gott lenkt“.

Hermine Oettinger machte mit den Ministranten eine lebendige Litanei und die Landjugend trug Fürbitten mit verschiedenen Fahrradgegenständen vor. Georg Wößner segnete die Fahrräder und wünschte jedem eine unfallfreie Saison. Im Anschluss durfte sich jeder einen Christopherus Aufkleber mit dem Jubiläumslogo abholen. Danach sorgte die Musikkapelle Urlau beim Frühschoppen für Unterhaltung.

Der gesamte Kuchenerlös von 800 Euro spendeten die Sportfreunde an die Leutkircher Tafel. Außerdem verzichtete die Musikkapelle auf ihre Gage von 150 Euro und der Verein rundete auf einen vollen Betrag auf, so dass der Vorsitzende Michael Tronsberg einen Scheck über 1000 Euro an die Ehrenamtskoordinatorin Susanne Pfeffer und Tafelleiterin Ursula Maucher überreichen konnte.