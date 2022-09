Bürger können einen Online-Fragebogen des ADFC- Fahrradklimatests ausfüllen

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der in Leutkirch auch die Interessen des ADFC vertritt, weist auf den aktuellen ADFC-Fahrradklimatest hin, der noch bis zum 30. November läuft. Am einfachsten kann man daran für Leutkirch unter www.fahrradklimatest.de teilnehmen. Das Ausfüllen des Online-Fragebogens dauert wenige Minuten. Die Ergebnisse werden pro Stadt im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach vier Einwohner-Größenklassen, sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben.

Mehr als 230 000 Bürgerinnen und Bürger hatten vor zwei Jahren deutschlandweit am ADFC-Fahrradklimatest teilgenommen und die Radverkehrssituation in 1024 Städten bewertet. Per Fragebogen hatten sie beurteilt, ob das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege und Radstreifen im Winter geräumt werden und ob sie sich auf dem Fahrrad sicher fühlen. Die Ergebnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen lebensnahe Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Radverkehrsförderung und nützliche Hinweise für Verbesserungen. Die Durchschnittsnote lag im Jahre 2020 bundesweit nur bei 3,9.

Je mehr Teilnehmer mitmachen, umso bedeutender werden die Ergebnisse eingestuft, heißt es. Für Leutkirch sind mindestens 50 Fragebögen erforderlich, um in die Wertung zu kommen. Daher bittet der VCD um rege Teilnahme. Der ADFC-Fahrradklimatest ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Er wird vom Bundesverkehrsministerium unterstützt.