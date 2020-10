Fahrradfahrer stößt in Leutkirch mit Auto zusammen

Nur leicht verletzt ist ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in der Leutkircher Steinbeisstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto worden. Laut Polizeibericht übersah der junge Mann beim Einfahren in die Steinbeisstraße den Citroen eines 18-Jährigen, wurde auf die Motorhaube und danach auf eine Wiese geschleudert. Der 19-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.