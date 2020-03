Fahrradfahrer prallt in Leutkirch gegen Auto

Leicht verletzt hat sich ein 37-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Oberen Auenweg in Leutkirch. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 19-jähriger Autofahrer von einem nach links in den Oberen Auenweg einbiegen und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung zu einem Arzt gebracht. Den Schaden an seinem Fahrrad und am Auto beziffert die Polizei auf etwas 2500 Euro.