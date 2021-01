Fahrradfahrer prallt gegen Auto

Ein Unbekannter hat bei einem Unfall in der Richostraße in Leutkirch einen Schaden in Höhe von 4000 Euro verursacht.

Laut Polizeibericht prallte der Unfallverursacher mit einem Fahrrad gegen die Stoßstange und anschließend auf die Motorhaube eines abgestellten Nissan Micra. Darauf deute zumindest die Spurenlage hin, so die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.