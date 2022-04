Fahrerin verpasst Ausfahrt und kommt von Straße ab

Eine Autofahrerin hat am Sonntagmorgen auf der A 96 im Bereich der Ausfahrt Leutkirch-Süd Schäden an der Grünfläche und an mehreren Straßeneinrichtungen verursacht.

Die 60 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war laut Polizeibericht in Richtung Lindau unterwegs als sie die Ausfahrt wohl zu spät erkannte. Mit mutmaßlich zu hoher Geschwindigkeit kam sie im Bereich der Ausfahrt nach links von der Straße ab, prallte gegen zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und fuhr im Anschluss davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, verständigte die Polizei. Diese entdeckte den verunfallten Wagen im Rahmen der Fahndung. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Gegen die 60-Jährige wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.