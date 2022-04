Fahrerin nach Unfallflucht ermittelt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 39 Jahre alte VW-Fahrerin rechnen, die am Sonntagabend auf dem Parkplatz eines Ferienparks in der Allgäuallee einen BMW angefahren und im Anschluss das Weite gesucht haben soll. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte. Diese fand laut Polizeibericht Teile des Autos der 39-Jährigen an der Unfallstelle und zeigt sie nun wegen Verkehrsunfallflucht an. Der Schaden, der durch den Unfall entstanden ist, wird auf rund 2500 Euro geschätzt.