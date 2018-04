Fahrerflucht: Unfall mit Rollerfahrerin

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines kleineren schwarzen Wagens, der am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Kreisverkehr in der Isnyer Straße mit der vorderen Stoßstange das Bein einer Rollerfahrerin touchiert hat. Die 16-Jährige stürzte laut Polizei nicht, wurde jedoch am Knöchel leicht verletzt. Während die 16-Jährige nach der Kollision den Kreisverkehr verließ und neben der Fahrbahn auf den Autofahrer wartete, fuhr dieser einfach weiter. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu verständigen.

Personen, die zu dem unbekannten Autofahrer sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu verständigen.