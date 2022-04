Fahrer unter Drogeneinfluss

Unter der Wirkung verschiedener Rauschmittel soll ein Autofahrer gestanden haben, den die Polizei am Sonntagnachmittag in der Wurzacher Straße kontrollierte. Der 27 Jahre alte Lenker zeigte bei einer Polizeikontrolle deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum. Nachdem laut Polizeibericht zwei Vortests ebenfalls darauf hindeuteten, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht. Sollte das Untersuchungsergebnis die Drogenbeeinflussung bestätigen, kommt auf den 27-Jährigen eine Anzeige zu.