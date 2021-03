Ein in der Uhlandstraße in Leutkirch geparkter Hyundai ist bereits am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr von einem anderen Fahrzeug gestreift worden. Das teilt die Polizei mit. Der Verursacher floh anschließend von der Unfallstelle. Der Hyundai wurde hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.