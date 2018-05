Sachschaden von mehreren Hundert Euro hat ein unbekannter Fahrer angerichtet, der in der Zeit von Dienstag, 10.30 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, einen Opel vermutlich beim Vorbeifahren streifte. Das Auto war in Höhe des Gebäudes Brühlstraße 33 in Leutkirch abgestellt. Um Hinweise zu dem Vorfall bittet die Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880.