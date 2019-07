Fahnen heraus zum Kinderfest

Traditionell schmücken zum Kinderfest viele Anwohner am Umzugsweg und in anderen Bereichen der Stadt mit Fahnen und Fähnchen ihre Häuser. Diese können beim Kinderfestausschuss erworben werden. Der Kinderfestausschuss bietet gemäß einer Pressemitteilung der Stadt wieder Fahnen in der Größe 60 x 90 Zentimeter, natürlich in den Stadtfarben, zum Preis von zwölf Euro an. Außerdem können Fahnenketten und weitere Deko-Artikel erworben werden. Diese sind beim Kinderfest-Verkaufsstand in der Innenstadt am Wochenmarkt, am Serenadenkonzert, beim Kinderfest-Theater und auch am Kinderfest-Umzug erhältlich. Der Kinderfestausschuss bittet alle, ihre Häuser zum Kinderfest vom 20. bis 23. Juli zu beflaggen, um so der Stadt ein festliches Bild zu verleihen.