Fahnen heraus für das Kinderfest

Trotz der aktuellen Situation und der Absage des Leutkircher Kinderfestes möchte der Kinderfestausschuss alle Leutkircher motivieren, mitzuhelfen, die Stadt zur eigentlichen Kinderfestzeit festlich und bunt mit Fahnen und Girlanden zu schmücken. Das teilt die Stadtverwaltung der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Der Kinderfestausschuss bietet demnach verschiedene Fahnen, Fahnenketten und Kinderfest-Deko-Artikel an. Die Kinderfestprodukte und -souvenirs können bei Stephan Wandinger erworben werden unter Telefon 07561/8202950 oder E-Mail an wandingerstephan@gmail.com. Außerdem wird der Kinderfestausschuss am Montag, 20. Juli, mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten sein. Trotz der Absage des Leutkircher Kinderfestes 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bittet der Ausschuss alle Leutkircher ihre Häuser vom 17. bis 24. Juli zu beflaggen, um der Stadt gerade in der aktuellen Situation ein festliches Bild zu verleihen.