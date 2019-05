Für Zauneidechse und Molch

Die „Stiftung Wilde Argen (SWA)“ hat mit der Stiftung Naturschutzfund Baden-Württemberg (SNF) am Hornberger Gießbach ein Grundstück erworben. Dort sollen laut Mitteilung verschiedene Maßnahmen das vorhandene Naturpotenzial weiter entwickeln. Mit der Klasse 3b der Gemeinschaftsschule Leutkirch und der Talentgruppe Garten soll etwa der Lebensraum für die Zauneidechse erweitert werden.

Nach Erklärungen über die Rolle der Eidechsen im Zusammenspiel der Arten, auch in ihrer Bedeutung für den Menschen, begannen die Acht- bis Neunjährigen, von Eltern und Betreuer unterstützt, den Boden vorzubereiten. Hand in Hand wurden Steine in den neuen Lebensraum eingebracht, und bereits am Nachmittag war das Werk vollbracht.

Was die jüngeren Schüler im ersten Bauabschnitt vorbereitet hatten, schlossen die älteren der Talentgruppe Garten ab: Mit Pickel, Schaufel und Eimer transportierten sie die verbliebenen Steine und deckten sie mit Erde leicht ab – ein Überwinterungsquartier.

Große Aufmerksamkeit weckten in beiden Gruppen Bergmolche im nahen Gewässer, denen der geschaffene Lebensraum ebenfalls dienen wird, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Für manche Schüler war es das erste Mal, dass sie Molchen und Frösche in Händen hielten.

Am Ende sammelten die Schüler beim Grillen am Lagerfeuer wieder Kräfte. Durch das Hand-in-Hand-Wirken verschiedener Akteure konnte unter der Federführung der SWA ein weiteres Glied des Maßnahmenpakets, den überall voranschreitenden Lebensraumverlust etwas aufzuhalten, umgesetzt werden, teilt die Stiftung abschließend mit.