Für Unberechtigte tabu

Sie sind breiter und länger als reguläre Stellplätze und sorgen für mehr Barrierefreiheit im Straßenverkehr: Behindertenparkplätze sind eine große Hilfe für die Betroffenen. In vielen Städten erzeugen sie Unmut, doch in Leutkirch sind Stadt und Behindertenbeirat zufrieden mit der Anzahl und Auslastung der Parkmöglichkeiten.

Insgesamt elf Behindertenparkplätze an sieben Orten gibt es in Leutkirch. Die meisten an stark frequentierten Stellen wie der Postfiliale oder den Bahnhofsarkaden. Aber auch am Viehmarktplatz, der Marktstraße Süd, am Bahnhof, der Festhalle sowie in der Tiefgarage Salzstadel stehen solche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

35 Euro Bußgeld

Wer sein Auto dort zu Unrecht abstellt, muss mit 35 Euro Bußgeld rechnen. „Obwohl die Behindertenparkplätze regelmäßig und konsequent überwacht werden, halten sich die Verwarnungen im Rahmen“, sagt Thomas Stupka, Pressesprecher der Stadt. Im Jahr seien es acht bis zehn Fälle. „Offensichtlich ist die Akzeptanz bei den Autofahrern, dass diese Plätze ausschließlich den Behinderten zur Verfügung stehen, doch recht hoch“, so Stupka.

Dem kann Maria Lanza vom Behindertenbeirat nicht ganz zustimmen. Weil die Parkplätze in der Regel zentral gelegen sind, verleiten sie auch Unberechtigte dazu, sie zu nutzen, sagt sie: „Die Leute wollen meistens ,nur schnell etwas holen’ – dadurch blockieren sie aber den Parkplatz für Menschen, die darauf angewiesen sind.“ Lanza würde sich manchmal mehr Sensibilität diesbezüglich wünschen. Denn einen Behindertenparkplatz dürfen nur Menschen mit einem blauen Parkausweis nutzen. Dieser wird von der Stadt ausgestellt, sofern eine außergewöhnlichen Gehbehinderung, andere körperliche Behinderungen oder vergleichbare Funktionseinschränkungen besteht.

Aber auch Menschen mit Sehbehinderung oder einer Lungenkrankheit können so eine Sondergenehmigung beantragen.Der Behindertenbeirat Leutkirch ist mit den elf Parkmöglichkeiten weitestgehend zufrieden. „Wenig genutzt werden die beiden Plätze in der Tiefgarage“, sagt Lanza.

Kein Aufzug

Das Parkhaus liege zwar zentral aber es gebe keinen Aufzug und das sei ungünstig. „Um in die Tiefgarage zu gelangen, müssen Rollstuhlfahrer die Zufahrtsrampe benutzen – das ist für viele zu gefährlich“, erklärt Lanza. Diese Schwachstelle war der Stadt bisher nicht bekannt. Die Behindertenparkplätze seien nach der Sanierung der Tiefgarage entstanden, weil sich das vom Zuschnitt her angeboten habe.

Außerdem seien auch Menschen, die nicht an einen Rollstuhl gebunden sind, berechtigt die Behindertenparkplätze zu nutzen. „Es ist aber sicherlich denkbar, dass in diesem Bereich oberirdisch leichter zu erreichende Parkplätze ausgewiesen werden“, sagt der Pressesprecher.

An der derzeitigen Parksituation möchte die Stadt vorerst nichts ändern. „Wir haben mit den zur Verfügung stehen Behindertenparkplätzen einen guten Kompromiss“, so Stupka. Auf der einen Seite zeige sich, dass diese Plätze immer wieder belegt seien, und auf der anderen Seite gebe es immer wieder freie Plätze. (abz)