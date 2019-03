Für eine Stunde bleiben die Lichter aus.

Die WWF Earth Hour ist laut Mitteilung die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Rund um den Globus werden dieses Jahr zum 13. Mal Millionen Menschen sowie tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz des Planeten setzen. Die Stadt Leutkirch wird sich in diesem Jahr ebenfalls an der Aktion beteiligen. „Wir haben zwar nicht viele Gebäude, die nachts angestrahlt werden, möchten aber trotzdem ein Zeichen setzen“, erklärt Michael Krumböck, Umweltbeauftragter der Stadt. Deshalb wird am Samstagsabend, 30. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung an der Dreifaltigkeitskirche, an der Martinskirche und am Bockturm abgeschaltet. „Gerne können sich natürlich auch Unternehmen und Privatleute an der Aktion beteiligen und ein Zeichen setzen“, so Krumböck.