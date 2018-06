Für den Kirchturm auf den Beinen

Der Glockenturm der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche zählt zu den prägenden Gebäuden in Leutkirch. Allerdings bröckelt der Putz, und das Innenleben ist auch marode. Er muss also dringend renoviert werden. Die Kirchengemeinde rechnet mit rund 425000 Euro Baukosten. 216 000 Euro muss die Gemeinde selbst aufbringen. Das traditionelle Gemeindefest am Sonntag, 24. Juli, und ein Sponsorenlauf sollen jetzt Geld in den Spendentopf spülen.

Die Idee stammt von Annette Ammann, Kirchengemeinderätin und mehrfache Schwäbische Meisterin im Skilanglauf. Auf der Suche nach Spendenquellen nahm der Kirchengemeinderat den Vorschlag gerne auf. Wie ein Sponsorenlauf aber tatsächlich ablaufen sollte, konnte man sich nicht wirklich vorstellen. Doch Sportler haben Netzwerke, und so sprang schnell Andreas Schutz zur Seite. Der Schreiner und ehemalige Kirchengemeinderat kann auf eine erfolgreiche sportliche Karriere als Triathlet zurückblicken.

Als Hauptorganisator des Sponsorenlaufs war er eine große Stütze für die Kirchengemeinde. Vor einem Jahr hatte er das Event in Kißlegg verfolgt und erlebt, wie viel Spaß Aktive und Sponsoren dabei hatten. „Der Reiz liegt wohl darin, dass man Geld gibt und sofort eine Leistung bekommt“, erklärt er sich den Erfolg. Zusammen mit seiner Frau Corinne hat er die technische Abwicklung erledigt. Für den Lauf gibt es eine Strecke durch die Altstadt mit Start und Ziel beim Haupteingang der evangelischen Kirche. Eine Runde ist 900Meter lang. Laufen kann jeder. Egal ob er schon einen Sponsor hat oder nicht. Joggen, walken oder gemütlich spazieren – alles ist möglich. Zeit spielt keine Rolle. Wer allerdings an der Verlosung des von der Firma Zweirad-Geyer gestifteten Fahrrades im Wert von 1000 Euro teilnehmen will, hat eine nach Alter und Geschlecht gestaffelte Mindestrundenzahl zu absolvieren. Gesucht werden Läufer jeden Alters und Sponsoren. „In Kißlegg waren Sponsorensummen von einem bis 100 Euro pro Runde dabei“, sagt Schutz. Die Kirchengemeinde ist optimistisch, dass sich eine bunte Mischung von Sponsoren und Läufern einfinden wird.

Eingebettet ist der Lauf ins Sommerfest am Sonntag, 24. Juli, das um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Ab 13 Uhr ist Startnummernausgabe, um 14 Uhr geht der Lauf los.

Sponsorenlauf der evangelischen Kirchengemeinde in Leutkirch am Sonntag, 24. Juli. Start 14 Uhr. Nachmeldungen sind am Lauftag ab 13 Uhr bei der Startnummernausgabe möglich. Flyer-Download unter www.leutkirch-evangelisch.de Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an: andi68schutz@yahoo.de oder Evangelische Kirchengemeinde, Poststraße 16, Leutkirch.