Mit ihrem Projekt „Heimatporträts“ möchten vier Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums zeigen, wie vielfältig ihre Heimatstadt Leutkirch ist (SZ berichtete). Dafür stellen sie verschiedenen Personen aus Leutkirch und den Ortschaften die größtenteils gleichen Fragen. Eine Auswahl der Porträts wird dabei in der „Schwäbischen Zeitung“ veröffentlicht. Dieses Mal beantwortet der 19-jährige Hannes Christmann die Fragen der Schülerinnen, der sich derzeit für ein soziales Jahr in Südamerika aufhält.

Wie lange leben Sie schon in Leutkirch?

Seit ich ein kleiner Bursche bin. Um genauer zu sein, seit etwa 16 Jahren.

Was schätzen Sie an Leutkirch?

An Leutkirch schätze ich sehr die vielfältigen Möglichkeiten, die diese Kreisstadt zu bieten hat. Man kann viel unternehmen, man kennt sich untereinander und die harmonische Gemeinschaft nimmt eine prägende Rolle im Alltag ein.

Wofür werden Sie nie zu alt?

Ganz eindeutige Sache: für das Kinderfest wird man nie zu alt. Wie heißt es denn so schön... Kinderfest macht alle wieder jung! Insbesondere bin ich davon überzeugt, dass ich auch als Rentner, sofern es das zukünftige Rentensystem zulässt und trägt... auf dem Kinderfest in einigen Jahrzehnten mit grauen Haaren mich immer noch an dessen Attraktionen erfreuen werde und dort ordentlich Geld liegen lassen werde wie eh und je.

Was bezeichnen Sie als Heimat?

Heimat ist für mich ein Ort, der einen das ganze Leben lang prägt, mit dem man unzählige Erinnerungen und Assoziationen verbindet und in dem man sich Zuhause fühlt. Das Heimatgefühl ist für mich ein Grundbedürfnis.

Wie können Sie so richtig Dampf ablassen?

Beim Fußball spielen und im Fitnessstudio oder an den Wochenenden im Rasta.

Welches Image von Ihnen würden Sie gerne loswerden?

Das ich des Öfteren als Zuspätkommer betitelt werde.

Was fällt Ihnen heute leichter als früher?

Offen auf andere Menschen zuzugehen und auch seine eigene Meinung vertreten zu können.

Am ehesten gerate ich mit anderen in Auseinandersetzungen, wenn...

…aus kleinen unnötigen Problemen ein großer Hehl gemacht wird.

Wenn ich an meine Eltern denke, bin ich dankbar dafür, dass sie...

…immer für mich da sind, mich in jeglicher Weise unterstützen und immer ein offenes Ohr für mich haben.

Wann sind Sie zum letzten Mal über Ihren Schatten gesprungen?

Als ich die Entscheidung getroffen habe meine Heimat, meine Familie und Freunde für 1 Jahr zu verlassen, um einen freiwilligen sozialen Dienst in Südamerika zu machen.

Wenn Sie einem Kind nur einen Ratschlag mit auf seinen Weg geben dürften - welcher würde es sein?

Das Leben ist wertvoll. Nutze Deine Gaben und mache das Beste daraus.

So kann man mitmachen

Wer auch beim Projekt „Heimatporträts“ mitmachen und die Fragen der Schülerinnen beantworten möchte – oder jemanden kennt, der etwas zu erzählen hätte – kann sich bei Ihnen per E-Mail an die Adresse heimatportraets@gmail.com melden. Dort die Telefonnummer mit angeben, dann melden sich diese.