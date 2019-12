Fünfte Maschine wird in Betracht gezogen

Neuer Vereinsmeister der Fliegergruppe Leutkirch im Navigationsflug ist das Team Theo Kibler aus Willerazhofen-Sonthofen und Eugen Scheuerle aus Wangen. Tim Slomp, Vorstand der Fliegergruppe, war bei der Jahresabschlussfeier am Flugplatz Unterzeil hoch erfreut über die große Anzahl der anwesenden Mitglieder im Vereinsheim.

In seinem Rückblick auf die vergangene Saison zeigte Slomp auf, dass die Auslastung der vereinseigenen vier Flugzeuge stetig nach oben zeigt. Mit knapp 1300 Flugstunden sei ein Niveau erreicht, bei dem die Anschaffung einer fünften Maschine in Betracht gezogen wird, so Slomp weiter. Die beiden zweisitzigen „Aquilas“ seien für die Schulung nahezu täglich ausgebucht, die zwei Viersitzer würden sehr oft für längere Flüge oder zu einwöchigen Ausflügen in alle Richtungen in Europa eingesetzt.

So seien die Leutkircher Flieger beispielsweise auch in Griechenland und an der ganzen Adria-Küste anzutreffen. Norddeutschland liege sozusagen „um die Ecke“, und Frankreichs Bretagne sei in fünf Stunden erreichbar. Die im vergangenen Jahr in den USA beschaffte und im Juli auf den Namen „Fürst Georg“ getaufte Cessna 172 mit moderner Triebwerkstechnik habe sich bereits bei mehreren Langstreckenflügen bewährt.

Tim Slomp hatte auch im Hinblick auf den Mitgliederzuwachs gute Nachrichten, sei die Fliegergruppe in diesem Jahr doch um weitere elf Flugschüler und Flugscheininhaber gewachsen. Die bisher bestehende Mitgliederliste zeigt überdies zum Teil sehr lange Treue zum Verein auf. Angeführt wird sie von Hermann Mader, der seit 60 Jahren der Fliegergruppe angehört (weitere Ehrungen siehe Info-Kasten). Den mitgebrachten riesigen Wanderpokal der Vereinsmeister im Navigationsflug vom Vorjahr durften Theo Kibler und Eugen Scheuerle gleich wieder mit nach Hause nehmen. Mit nur drei Fehlerpunkten sind sie die diesjährigen Sieger des Wettbewerbs. Zweite sind Thomas Walter und Marian Burkhardt aus Leutkirch, den dritten Platz erflogen Klaus Jotz aus Oberstaufen und Manuel Herrmann aus Eberhardzell.

Bei dem von den Wettbewerbsleitern Xaver Herz und Julian Abele vorgegeben Rundkurs von etwa 170 Kilometern in den Bereichen Weingarten, Biberach, Altenstadt und Memmingen waren zehn Objekte anhand von Luftaufnahmen zu identifizieren sowie deren Kurse zu einem Funkfeuer zu bestimmen. Im Hinblick auf den bevorstehenden 90. Geburtstag ihres Ehrenmitgliedes Josef Kieble hat die Fliegergruppe keine Möglichkeit einer besonderen Ehrung mehr.

Kieble hat im Laufe seiner fliegerischen Tätigkeit seit 1957 als Fluglehrer, Funksprechlehrer, Prüfungsrat, Flugzeugwart und Wettbewerbsausrichter bereits sämtliche im Luftsport verliehenen Auszeichnungen bekommen, einschließlich der seltenen Daidalos-Medaille des Deutschen Aero Club. Nach etwa 11 000 Flugstunden, davon mehr als 1600 Flugstunden im fürstlichen Hubschrauber, und mehr als 30 000 Landungen hat Josef Kieble seine Fluglizenz nun nicht mehr erneuern lassen und wird künftig auf dem Co-Pilotensitz als Passagier Platz nehmen. Allerdings darf er als Geschenk der Fliegergruppe nochmals als Kapitän fungieren: im Flugsimulator der Lufthansa.