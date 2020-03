Fünf-Tages-Camp für Schulkinder

In diesen Sommerferien ergänzt erstmals ein neues Angebot die bestehende Ferienbetreuung in Leutkirch. Wie die Elobau Stiftung mitteilt, folgen direkt im Anschluss an die traditionelle, vom Förderverein Schülerbetreuung gestaltete Phase, die „Five Days for Future“ – ein fünftägiges Programm für Schulkinder der Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6, das sich über abwechslungsreichen Aktivitäten spielerisch und interaktiv nachhaltigen Themen verschreibt. Geplant ist laut Mitteilung eine „Klimareise“ um die Welt. Die Teilnehmer lernen verschiedene Länder und Lebensweisen kennen und dabei zum Beispiel, welche Auswirkungen unser Verhalten möglicherweise auf ganz andere Bereiche der Erde haben kann.

Das vierköpfige Team hinter dem 5D4F-Camps besteht aus der Projektmitarbeiterin Bärbel Herz. Weiter mit dabei neben dem Vorstand der Elobau Stiftung sind die Schulsozialarbeiterin Ilona Fuchs und Katharina Staib. „An jedem Camp-Tag haben wir Experten und Expertinnen eingeladen, die den Tag inhaltlich gestalten. Wir sind immer mit dabei und begleiten die Gruppen“, erläutert Bärbel Herz die Umsetzungsidee der „5Days“. Das Naturerlebniszentrum Immenstadt, das Ernährungszentrum Leutkirch, die Imkerin Monika Joser, der Naturpädagoge Hellmut Hirt und die Kräuterexpertin Tanja Sonntag gestalten das abwechslungsreiche Programm.

Die Teilnahmeplätze waren innerhalb von wenigen Tagen nach Anmeldebeginn fast vollständig belegt. Es stehen nur noch wenige Plätze zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldung online unterwww.daysforfuture.org.