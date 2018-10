Führung durch die Muna-Ausstellung

Die Volkshochschule bietet in Zusammenarbeit mit der Heimatpflege am Sonntag, 21. Oktober, ein Führung durch die Ausstellung „Die Geschichte der Muna Urlau“ im Museum im Bock an. die Führung leitet Matthias Hufschmid los geht es um 15 Uhr.

Der Urlauer Tann ist nach zwei Jahren Großbaustelle nicht mehr wiederzuerkennen, seit Center Parc Allgäu das Areal zum Ferienparadies entwickelt. Bis 2007 lag hingegen noch ein großes Geheimnis unter dichten Baumwipfeln, hinter Zäunen und Stacheldraht verborgen – das Munitionsdepot der Bundeswehr. Die Führung durch die Ausstellung vermittelt einen historischen Überblick über die militärische Geschichte des Waldes, so die Ankündigung. Schautafeln und Bilder, Objekte und Relikte sowie Filme und Zeitzeugenberichte machen die Historie erlebbar. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro