Förderverein der Otl-Aicher-Realschule hat neuen Vorstand

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Otl-Aicher-Realschule haben dessen Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt.

Nachdem Brigitte Göser bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, dass sie nur noch ein Jahr im Vorsitzende sein werde, wurde bereits im Vorfeld nach einem Nachfolger gesucht. Petra Ertel wurde nun einstimmig zur Vorsitzenden gewählt.

Der restliche Vorstand wurde entlastet und steht noch ein weiteres Jahr zur Verfügung. Dieser besteht aus folgenden Personen: stellvertretender Vorsitzender Manfred Trieloff, Kassier Iris Herkommer, Beisitzer Doris Hillebrand, Birgit Menig und Hildegard Schmidt, Schriftführer Andrea Scherer.

Der Förderverein und auch die Schulleitung in Person von Manfred Trieloff dankten Brigitte Göser für ihr jahrelanges Engagement an der Schule und besonders für ihre Arbeit im Förderverein. Da sie bereits seit zwei Jahren kein KInd mehr an der Realschule hat, hat sie das Amt nun übergeben.

Viele Aktivitäten

Beim Jahresrückblick berichtete die Brigitte Göser über die vielen Aktivitäten des im Jahre 2005 gegründeten Fördervereins. Neben zahlreichen Zuschüssen für verschiedene Aktivitäten wie Theaterbesuche, Blasorchesterwochenende, Ausflüge und Exkursionen, Schulsozialarbeit wurden auch wieder Zuschüsse für Klassenfahrten bewilligt.

Die Kasse wird von Iris Herkommer geführt und weist ein gutes finanzielles Polster aus, so dass auch in Zukunft auf den Förderverein zurückgegriffen werden kann.

Mitglieder gewonnen

Anschließend wurde noch das Ergebnis des Mitgliederwettbewerbs bekanntgegeben. Dieses Jahr hat im Wettbewerb der „Fünfer“ die Klasse 5e gewonnen. Den Zuwachswettbewerb hat die Klasse 6e für sich entschieden, und im Wettbewerb um die höchste Mitgliederanzahl in einer Klasse gewann die 8f. Diese Klassen erhalten je 200 Euro für ihr Klassenkonto.

Durch diesen Wettbewerb ist es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, eine hohe Anzahl an neuen Mitgliedern zu gewinnen und so die Gesamtanzahl der Mitglieder auf mehr als 500 zu halten, obwohl jedes Jahr durch den Abgang der zehnten Klasse eine große Anzahl ausscheidet.