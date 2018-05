Extrembergsteiger beim Talk im Bock

Der Talk im Bock geht in die nächste Runde. Am kommenden Montag, 4. Juni, ist um 19.30 Uhr Jost Kobusch, ein junger Extrembergsteiger zu Gast im Leutkircher Bocksaal. Die Moderation übernimmt Jasmin Off.

Allein sein mit dem Berg – das ist das Credo von Kobusch. Ohne Helfer und ohne Sauerstoff erklimmt der 25-Jährige die Gipfel der Welt und ist einer der jüngsten 8000er-Bezwinger. Im Jahr 2014 war er der jüngste Kletterer, der den Ama Dablam (6814 Meter) im Alleingang bestiegen hatte.

Seit seiner Kindheit träumt er vom Aufstieg, nach Abitur und Wehrdienst ist er bei den Gebirgsjägern in Berchtesgaden im Einsatz und arbeitet als Expeditionsführer in der Arktis. Doch er lernt nicht nur die Sonnenseite des Sports kennen, sondern auch die Abgründe. 2015 gerät er in Nepal bei der Besteigung des Lhotse in eine Lawine – sein Handyvideo, das er im Augenblick des nahenden Todes dreht, bekommt im Internet schnell mehr als 20 Millionen Klicks.

Wie hat er die Katastrophe damals erlebt? Welche Rolle spielt Angst in seinem Leben? Und was macht den Reiz aus, allein am Berg ums Überleben zu kämpfen? Über das und mehr spricht Jost Kobusch als Gast bei „Talk im Bock“. Für Musik sorgen „Just Friends“. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 19 Uhr.