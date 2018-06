Exkursion der Volkshochschule führt in die Adelegg

Die Volkshochschule (VHS) lädt am Samstag, 10.Oktober, zu einer Exkursion in die Adelegg ein. Die Veranstaltung unter dem Titel „Wege, Wissen, Wandern – Glasmacher im Allgäu“ findet im Rahmen der Euregio-Bildungsreihe der Bodensee-Volkshochschulen statt. Start ist um 10 Uhr in Kreuzthal-Eisenbach. Die Teilnahme kostet 16 Euro, Informationen und Anmeldung sind in der VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 07561/87188 möglich.

In Eisenbach steht das Haus Tanne, ein ehemaliges Wohn- und Verwaltungsgebäude einer Glasmanufaktur aus dem Jahr 1820. Im Saal des herrschaftlichen Herrenhauses verbirgt sich eine Besonderheit, Wandmalereien mit Ansichten des ehemaligen Glashüttendorfes Eisenbach. Ein Bild, das so in seiner Art in Baden-Württemberg nur zweimal bekannt ist. Bei einer Führung durch die Hausbesitzer werden die Teilnehmer erleben können, wie sich große Weltpolitik im Laufe der Geschichte mit der Adelegg und dem Dorf Eisenbach begegnet und beeinflusst haben.

Anschließend, so die VHS, gehe es auf einen vergnüglichen und kuriosen Dorfspaziergang, bei dem unter anderem die Geheimnisse eines schwarzen Hauses und des schiefen Kirchturms von Eisenbach gelüftet werden. Je nach Witterung besteht über Mittag die Möglichkeit zum Mittagessen im Garten von Haus Tanne. Anschließend steht eine leichte und informative Wanderung ins Glasmacherdorf Schmidsfelden auf dem Programm, bei der unterwegs weitere Spuren der Glasmacher im Allgäu entdeckt werden können. In Schmidsfelden wird es eine Glasmachervorführung geben, danach besteht noch Gelegenheit, den Glasmacherladen oder das Museum der Glashütte zu besuchen.