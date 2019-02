Exklusiver Schlüssel für Behindertentoiletten

Seit 1986 gibt es ein europaweit einheitliches Schließsystem für behindertengerechte Toiletten, das mit einem Schlüssel – dem sogenannten Euroschlüssel – genutzt werden kann, der nur an Betroffene herausgegeben wird. Auch in Leutkirch können Menschen mit Behinderungen zwei solcher Anlagen nutzen.

Für viele sind öffentliche Toiletten ein Graus. Ohne entsprechende Bewirtschaftung ist es oft schwer, Vandalismus zu verhindern und eine gewisse Sauberkeit zu garantieren. Was für Menschen ohne Beeinträchtigung unschön ist, kann für Behinderte zu einem echten Problem werden. Etwa, wenn sie wegen einer Sehbehinderung die verschiedenen Elemente ertasten müssen. Deswegen, und um die zum Teil sehr kostspieligen Anlagen vor Vandalismus zu schützen, wurde das einheitliche Schließsystem für die behindertengerechten Toiletten eingeführt.

„Eine gute Sache“

Zu den Leutkirchern, die einen solchen Schlüssel haben, gehört auch Berndt Berger. „Ich fahre oft mit dem Bus und der Bahn. Dabei habe ich den Schlüssel schon oft in Bahnhöfen und Autobahnraststellen benutzt“, erzählt er. Unter anderem auch schon in Italien, Österreich und der Schweiz, erzählt er. Vor allem für Rollstuhlfahrer seien die Toilettenanlagen sehr wichtig, so Berger, der auch Mitglied im Leutkircher Behindertenbeirat ist. Für ihn ist der Schlüssel deswegen auf jeden Fall „eine gute Sache“.

Die Behindertentoiletten befinden sich in ganz Europa in Städten, öffentlichen Gebäuden, Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Kaufhäusern, erklärt Kerstin Rupp, die Sprecherin des Leutkircher Behindertenbeirats.

„Die nur mit dem Schlüssel nutzbaren Behindertentoiletten gibt es in Leutkirch am Bahnhof auf der Rückseite des Postgebäudes und an der Außenseite der Kornhausbücherei, gegenüber des Eiscafés San Marco“, so Rupp.

Berechtigt zum Kauf eines Euroschlüssels sind behinderte Personen, die in ihrem Schwerbehindertenausweis entweder unabhängig vom Grad der Behinderung eines der Merkzeichens aG, B , H oder Bl eingetragen haben, oder das Merkzeichen G und einen Grad der Behinderung von mindestens 70. Zu diesem Personenkreis gehören laut Rupp in der Regel Sehbehinderte, schwer Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, Stomaträger sowie Menschen mit chronischem Blasen- und Darmleiden.

So wird der Schlüssel beantragt

Bestellen kann man den Euroschlüssel über den Behindertenbeirat. Dazu muss man eine Kopie des Schwerbehindertenausweises mit Vorder- und Rückseite und der eigenen Anschrift per Post an den Beirat schicken (adressiert an: Stadtverwaltung Leutkirch, zu Händen des Behindertenbeirats, Marktstraße 26, 88299 Leutkirch) oder die Kopie direkt im Rathaus an der Zentrale abgeben. Der Schlüssel kostet einmalig 23 Euro. Entwickelt wurde das Euroschlüssel-Projekt 1986 vom Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) Darmstadt. Laut CBF passt der Schlüssel inzwischen in sämtlichen Ländern Europas in über 12 000 Schlösser.