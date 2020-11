Evangelische Kirchengemeinde verkauft Adventsschmuck

Die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch bietet auch in diesem Jahr wieder gestaltete Kränze und Gestecke zum Advent an. Zwar muss aus Pandemie-Gründen auf den Basar mit Kirchencafé verzichtet werden, aber ein Verkauf des floralen Schmucks ist möglich. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Angeboten werden die von Frauen hergestellten Produkte am Freitag, 27. November, von 10 bis gegen 15 Uhr, vor und in der Dreifaltigkeitskirche. Grüne Kränze und Türkränze können im Freien erworben werden, die empfindlicheren Gestecke und geschmückten Kränze im Innenraum. Aufgrund der Hygienebestimmungen ist der Eingang am Hauptportal auf dem Martin-Luther-Platz, als Ausgang dient das Nordportal. Ein Ordnerdienst sorgt für die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht. Der Erlös soll je zur Hälfte der Stiftung Dreifaltigkeitskirche und der Vesperkirche in Leutkirch im Januar zufließen.